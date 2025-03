Lanotiziagiornale.it - Il “sistema” Milano in aula: architetti e dirigenti sfilano davanti al Gip

Giornata di interrogatori preventivi ieri per il gip Mattia Fiorentini, chiamato a decidere sulle richieste dei pm Petruzzella-Filippini-Clerici-Siciliano di disporre interdittive e divieti di esercitare attività d’impresa per alcuni dei protagonisti di quello che la Procura ha chiamato il “” dell’urbanistica milanese.Cerri al telefono si vantava di aver scritto la legge Salva-Il più atteso era l’interrogatori di Marco Emilio Cerri, l’ex membro della commissione paesaggio del Comune e componente della commissione VIA-VAS del Ministero dell’Ambiente, che al telefono si vantava di aver scritto la legge Salva-per mettere “in scacco le indagini” della magistratura.Cerri si è difeso dalle accuse di falso e abusi edilizi per oltre due ore, riferendo, tra le altre cose, che “sulla ristrutturazione” di piccoli edifici o magazzini trasformati in palazzi molto più voluminosi “ci sono problemi interpretativi” delle norme.