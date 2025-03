361magazine.com - Il ritorno in tv di Benigni, una celebrazione dell’Europa sulla Rai

Le parole hanno fatto il giro della reteRobertoshow. in ondaRai è andato in scena uno spettacolo che ha fatto riflettere e in cui l’attore e comico toscano celebra l’Europa.Nel suo discorso, apprezzato in rete durante lo show, “Il Sogno” ha raccontato e spiegato cosa significhi per l’Europa.«Ne abbiamo fatte di belle cose noi europei è giusto ricordarsi chi siamo, c’è da essere orgogliosi di essere europei: l’Europa è il continente più piccolo del mondo che ha acceso la miccia di tutte le rivoluzioni, ha trasformato il pianeta, da tremila anni è la fucina dove sono stati forgiati alcuni fra i più grandi pensieri dellìumanità, inventando la logica, la ragione, il dubbio», e ancora «la libertà, la democrazia, il teatro lo sport, la chimica moderna, la coscienza di classe, spaccando l’atomo, dipingendo la Sistina.