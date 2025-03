Laprimapagina.it - Il ritorno del contante: Svezia e Norvegia rivedono le politiche sui pagamenti elettronici

Bisogna sempre fare i conti con la realtà anche a discapito dei propri ideali utopici, come nel caso dell’imposizione deia discapito delnei Paesi scandinavi. Il cambiamento arriva tra i sostenitori della moneta virtuale:, che ora stanno rivedendo le proprie.Le autorità svedesi hanno iniziato ad incoraggiare i cittadini a usare banconote e monete come strumento di difesa. La mossa di Stoccolma fa rumore, soprattutto considerando i fondamenti del sistema disvedese. Oggi, scrive la banca centrale svedese, solo una transazione su dieci avviene in, mentre carte e sistemi di pagamento come lo Swish sono i più utilizzati. Lae la, secondo la Riksbank, hanno il volume diin circolazione più basso al mondo rispetto al Pil.