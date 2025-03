Ilgiorno.it - Il ritorno allo sballo anni Novanta: meno cannabis e più ecstasy. Ma a Milano la cocaina non scende

– Non solo la moda, le serie televisive, la musica: c’è un revival degli’90 anche nel consumo di droghe, ala giudicare dall’ultimo monitoraggio, relativo al 2024, del Wastewater Analysis and Drugs - a European Multi-City Study, che stima l’utilizzo delle principali sostanze stupefacenti illegali nella popolazione andando a cercare i metaboliti (i residui eliminati dall’organismo) dei corrispondenti principi attivi nelle acque reflue (le fogne) nelle città. Con un metodo messo a punto vent’fa dall’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, che partecipa a queste campagne di monitoraggio condotte dal gruppo europeo Score in collaborazione con l’agenzia dell’Ue sulle droghe (Euda) dal 2011: iniziate con 19 città in dieci Paesi e quattro sostanze, oggi controllano i depuratori di 128 città tra Europa, Turchia e Norvegia, di cui 76 da alcinqueche consentono di individuare i “trend”.