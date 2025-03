Ilfoglio.it - Il referendum sul Jobs Act: una “cagata pazzesca”. Tante urla, poca sostanza e un gran rischio di farsi male da soli

Leggi su Ilfoglio.it

Chiunque abbia un minimo di memoria politica ricorderà che ilAct, nel 2015, fu introdotto come lade rivoluzione del mercato del lavoro. Matteo Renzi, allora primo ministro con velleità rottamatrici, lo presentò come la riforma che avrebbe modernizzato l’occupazione in Italia, attirato investimenti e ridotto la precarietà. Un decennio dopo, il dibattito è ancora acceso, ma in direzione opposta: c’è chi vorrebbe abrogarlo, cancellarlo, far finta che non sia mai esistito. Unpopolare – perché in Italia la politica non resiste alla tentazione di giocare con le urne come un bambino con i fiammiferi – si propone di demolire uno dei pilastri della legislazione lavorativa dell’ultimo decennio. Eppure, chi spinge per l’abolizione sembra ignorare un dettaglio non proprio secondario: ilAct, per quanto imperfetto, è stato uno dei pochi tentativi seri di modernizzare il mercato del lavoro italiano.