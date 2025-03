Agi.it - Il procuratore di Pavia: "Il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è di Andrea Sempio"

AGI - Il dnalediappartiene ad, indagato dalla Procura diper il suo omicidio. Gli esiti del prelievo coattivo svolto suconfermano le conclusioni della difesa di Alberto Stasi, comunica ilFabio Napoleone. Il dna dideve essere comparato con "campioni biologici e reperti della vittima- comunica la Procura di- non oggetto della distruzione dei corpi di reato disposta dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano ed effettuata nel 2022 o che non sono mai statiposti ad analisi genetica o hanno fornito un esito dubbio o inconclusivo". La Procura scrive che il profilo genetico trovatolediè compatibile col profilo dell'indagato. Nel corso degli accertamenti previsti nelle prossime settimane, il dato verrà nuovamente analizzato dagli esperti, per confermare o smentire gli esiti della perizia consegnata dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis agli inquirenti.