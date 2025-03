Ilfattoquotidiano.it - Il potenziale delle parole è enorme: vanno usate con responsabilità. Ma loro niente…

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Susanna StacchiniIl, motivo per cui devono essere maneggiate con alto senso di. Lesono uno strumento di potere: se male utilizzate, o utilizzate in malafede, possono diventare armi letali, o al contrario rappresentare un insostituibile mezzo di comunicazione. Attraverso le, si possono ridurre distanze abissali, ma anche creare solchi invalicabili.Adoperarle per esprimere un concetto, un pensiero o un’opinione è un diritto fondamentale che non esime però dal dovere di adoperarle con correttezza e onestà. Un dovere che vale per tutti e a maggior ragione per uomini e donneistituzioni, intellettuali e giornalisti. Laparola ha evidentemente un peso specifico maggiore rispetto a quello della gente comune. Pertanto, chiunque riveste un ruolo pubblico dovrebbe adoperare lecon un riguardo in più, attenendosi scrupolosamente a quello che è ilvero significato.