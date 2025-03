Il Ponte di Ferro riapre oggi | l’inaugurazione

Leggi su Funweek.it

Ildell'Industria, noto comedi, riaprirà, giovedì 20 marzo 2025, alle ore 12:00, dopo una significativa opera di riqualificazione.I lavori, iniziati nel luglio 2023 e costati 18 milioni di euro, hanno rafforzato e ampliato la struttura, rendendola idonea al transito di mezzi pesanti, inclusi gli autobus del trasporto pubblico.Sono state inoltre aggiunte passerelle protette per pedoni e ciclisti su entrambi i lati del.La riapertura era inizialmente prevista per il 17 marzo, ma è stata posticipata al 20 marzo a causa delle recenti piogge che hanno rallentato le ultime fasi dei lavori.Senza dubbio, è uno dei progetti più attesi della Capitale visto che la sua inaugurazione è stata slittata di mese in mese.Dal valore di 18 milioni di euro, il piano di realizzazione è stato commissionato ad Anas.