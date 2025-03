Il Ponte di Ferro riapre oggi | cambio orario inaugurazione

Leggi su Funweek.it

Giovedì 20 marzo, l'deldell'Industria a Roma, prevista inizialmente per le ore 12:00, avverrà invece alle 12:30. Durante l'evento, che segna la riapertura al traffico del, interverranno numerose personalità. Per permettere lo svolgimento dell', è stata istituita una disciplina provvisoria del traffico nelle strade adiacenti, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità delle operazioni. I cittadini sono invitati a prestare attenzione alle modifiche della viabilità per evitare disagi. I lavori, iniziati nel luglio 2023 e costati 18 milioni di euro, hanno rafforzato e ampliato la struttura, rendendola idonea al transito di mezzi pesanti, inclusi gli autobus del trasporto pubblico.