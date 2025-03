Il pomodoro per la ricerca, Anicav e Fondazione Veronesi in piazza per raccogliere fondi

Leggi su Ildenaro.it

Sabato 29 e domenica 30 marzoUmbertoEts torna nelle principali piazze italiane con l’ottava edizione de “Ilper la. Buono per te, buono per l’ambiente®”, un’iniziativa ideata pere finanziare lae la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione.Il ricavato della raccoltapermetterà di finanziare l’innovativa piattaforma die cura PALM Research Project®, una rete internazionale per la messa a punto di nuovi trattamenti per la cura della leucemia acuta mieloide dell’età pediatrica. La piattaforma, finanziata daUmbertoETS, che avrà la durata di 5 anni, coinvolgerà l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – principale polo die cura pediatrica in Europa – come centro di riferimento, il Laboratorio di diagnostica centralizzata della Clinica Oncoematologica di Padova, il Dipartimento di oncologia sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e il Department of Leukaemia dell’MD Anderson Cancer Center (Houston USA) come centri di supporto.