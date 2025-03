Gqitalia.it - Il pilota F1 più bello del mondo secondo l'intelligenza artificiale non è Lewis Hamilton

Con l'inizio della nuova stagione di Formula 1 in Australia, vi starete chiedendo quale sia ildi F1 di maggior successo. fuori dalla pista. L'ha la risposta. Lo strumento diPrettyscale ha classificato i piloti di Formula 1 dal più al meno attraente, così come le squadre, in ordine di attrattività. Se, come me, siete più interessati ai piloti che alle corse, questa classifica dei piloti di F1 più attraentil'AI non manca di interesse.Chi è ildi F1 piùdella stagione 2025?l'IA, Lando Norris è ildi F1 piùdel. Ha ottenuto un impressionante punteggio di 9 su 10.si piazza alposto. Nonostante sia uno dei piloti di F1 più anziani, con i suoi 40 anni rispetto ai 25 di Norris, ha mancato di poco il primo posto, con un punteggio di 8,9.