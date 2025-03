Ilgiorno.it - "Il piano industriale della Bps è credibile"

Il nuovoBanca Popolare di Sondrio "poggia su solide argomentazioni" ed appare "coerente" e "" e così è stato "giudicato" anche dai "mercati" e dagli "investitori, tanto che il valore del titolo in Borsa è aumentato in modo significativo". Così una nota di Insieme per la Popolare, l’associazione a cui aderiscono oltre 3.500 piccoli azionistiSondrio che complessivamente detengono più del 6,5% del capitale. L’associazione ritiene "certamente ambizioso" ma comunque "attendibile e realizzabile" anche l’impegno "di incrementare in misura rilevante i dividendi", "in ragione sia dei trend e dei risultati del passato, ma anche perché la forza dell’istituto risiede, da sempre, nella sua autonomia e nella sua indipendenza". La Sondrio "è una banca che da oltre 150 anni sa coniugare i vantaggi per gli azionisti con quelli dei clienti e dei territori in cui opera e siamo convinti che continuerà a farlo soprattutto in un’ottica stand-alone".