Ilfattoquotidiano.it - Il pentimento di Morata: “Non lascerei più l’Atletico Madrid per il Milan”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alvaro Morta ha un rimpianto: “Credo che la scorsa estate avrei dovuto riflettere di più sul lasciare o meno”. L’ex attaccante del, ora al Galatasaray, è stato intervistato al programma radiofonico El Larguero su Cadena SER. Qui, ha parlato del suo trasferimento in rossonero che non si è rivelato particolarmente fortunato: “Quando non ti senti bene in un certo momento della tua vita, prendi decisioni sbagliate sotto ogni aspetto. Ormai le cose non si possono più cambiare, ma oggi sono molto felice – ha dichiarato lo spagnolo – Se potessi tornare indietro, probabilmente non prenderei quella decisione. Oggi mi rendo conto di non essere riuscito a vedere la realtà. Eravamo campioni d’Europa con la Spagna e alc’erano sempre più persone che mi amavano e riuscivano a capirmi”.