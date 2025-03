Il Pentagono rimuove dal suo sito gli articoli sull’Olocausto e sull’11 settembre

Leggi su Open.online

Una serie di, l’11, le aggressioni sessuali e la prevenzione del suicidio sono stati rimossi o segnalati per la rimozione dai siti web del. Lo spiega la Cnn precisando che oltre 24 mila pagine potrebbero essere eliminate dopo un annuncio del dipartimento della Difesa del mese scorso. Ilha annunciato che avrebbe rimosso notizie e approfondimenti che promuovevano contenuti legati ai programmi per diversità, equità e inclusione. Il portavoce delJohn Ullyot ha affermato in una nota, oggi, che il dipartimento è «soddisfatto per la velocità con la quale la direttiva è stata attuata». Molte delle pagine rimosse riguardano veterani neri e gay. Secondo due funzionari della difesa «la cancellazione automatica di certi contenuti ha provocato gravi danni collaterali».