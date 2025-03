Ilrestodelcarlino.it - "Il papà dell’ex sindaco non fu diffamato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tutto era partito da una pompa di benzina sorta a Molinella, da lì si era arrivati ad alcuni commenti sui social della zona e in un batter d’occhio a una causa per diffamazione. Da una parte il padreDario Mantovani (foto a destra), Stefano, che, sentitosisui social era andato dai carabinieri, dall’altra un gruppo di cittadini che avevano posto dubbi sulle modalità con cui, in quei terreni, era stata resa disponibile l’apertura di una pompa di benzina Coop. Qualche giorno fa il gip Andrea Salvatore Romito ha disposto l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato. È la stessa sentenza a spiegare come si erano svolti i fatti: "Il procedimento prendeva il via dall’esposto presentato da Stefano Mantovani ai militari di Molinella. Mantovani dal 2017 ricopriva il ruolo di rappresentante dei soci della pianura bolognese nel consiglio di amministrazione della Coop Reno di San Giorgio di Piano.