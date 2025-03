Ilrestodelcarlino.it - Il Palazzo Ducale restaurato: dopo 15 anni chiuso il cantiere. “Un pezzo di centro che rinasce”

Modena, 20 marzo 2025 – Chiude il, si smontano i ponteggiquindicie la macchina del tempo apre uno squarcio inaspettato di città estense. Succede in via 3 febbraio, dove è appena terminato il restauro conservativo della facciata più recente, ottocentesca, di. L’architetto Claudio De Gennaro, direttore dei lavori, descrive così il miracolo urbanistico: “Mentre ammiravo il prospetto dell’Accademia, liberato da tremila metri quadrati di impalcature, mi sono reso conto che i vari restauri dell’ultimo triennio hanno restituito una visuale completa su altri due edifici: la chiesa di San Domenico e l’Istituto d’arte Venturi. È undelche”. Varrà la pena di tenere conto della suggestione, per stimolare il senso di appartenenza dei modenesi e l’interesse dei turisti.