Il paese senza medico E il sindaco scrive una lettera | Ne cerco uno coraggioso

Sambuca Pistoiese (Pistoia), 20 marzo 2025 – “unche faccia una scelta di cuore”. Comincia così laaperta che Marco Breschi,di Sambuca Pistoiese, ha deciso dire per cercare un professionista che abbia voglia di lavorare nel suo, 1400 anime sull’appennino Tosco-Emiliano. "Da nove mesi -Breschi - sonodi un comune 'di frontiera', sospeso tra Toscana ed Emilia Romagna, un tempo pieno di vita e ora condannato al declino, demografico, sociale, culturale. Si chiama Sambuca Pistoiese ed è abitato da 1.400 anime, per lo più anziane e bisognose di tutti quei servizi richiesti dall'età ormai avanzata". Lacontinua spiegando che la prima preoccupazione dei suoi concittadini è "la salute, perché rappresenta la condizione primaria per non abbandonare la terra natale, ma da qualche anno sono privi deldi famiglia e sono costretti a percorrere anche 20 o 30 chilometri per ottenere un consulto sanitario".