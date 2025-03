Europa.today.it - Il Paese più felice del mondo è la Finlandia: Italia solo 40esima

Leggi su Europa.today.it

Laè ilpiùdel, confermandosi in prima posizione per l'ottavo anno consecutivo, mentre l'si ferma al 40esimo posto della classifica. È quanto rivela il rapporto annuale dell'Onu sulla felicità che in questa edizione posiziona gli Stati Uniti al livello più.