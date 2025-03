Il padre di Aurora Bellini la studentessa morta in gita | Non era malata voglio solo la verità

Leggi su Open.online

«La mattina scherzava, poche ore prima ci siamo sentiti e poi. Non riesco a pensare chenon ci sia più», sono queste le parole di Paolo,della19enne di Batignano, in provincia di Grosseto,la notte di lunedì 17 marzo sul traghetto Napoli-Palermo su cui si era imbarcata con la sua classe. «e semplicemente la, il resto è un dolore che nessuno può immaginare», ha detto l’uomo al Corriere fiorentino. «Lo sa qual è la cosa più dolorosa? Accettare l’idea che la dovrò portare per l’ultimo viaggio al cimitero. La vita mi ha riservato questo regalo?».L’ultimo abbraccio e le due telefonate: «La mattina scherzava, poi ci siamo sentiti di nuovo»L’ultimo saluto tra papà Paolo, operaio e dirigente della squadra di calcio Batignano, e sua figliaè avvenuto proprio lunedì mattina: «L’ho vista al parcheggio, prima di salire sul pullman.