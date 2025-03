Gqitalia.it - Il New Balance x Kith Osaka Pack si rifà al più grande successo di Ronnie Fieg

Leggi su Gqitalia.it

Per celebrare l'apertura del suo nuovo flagship di, il marchio americano di streetwearsi è unito a Newper lanciare ilx New. Con due mega sneaker, in quasi due decenni di collaborazione tra i due marchi, questa potrebbe essere la loro collaborazione più audace.Lax New992è realizzata in mesh premium e pelle scamosciata. Il marchioè stampato sulla linguetta e sul tallone laterale, e il tutto poggia su un'intersuola Abzorb rivestita di gomma Ndurance per mantenere la presa. Si tratta di una silhouette che il fondatoreha scelto molte volte in passato, l'ultima delle quali è stata la sfuggente collezionemas del 2020.x New992L'comprende anche una versione speciale della 991v2.