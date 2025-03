Terzotemponapoli.com - Il Napoli attuale: parla Perinetti

Hato anche delil dirigente sportivo Giorgioa Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Quando Conte dice di fidarsi di lui ha ragione, conosce bene i suoi uomini. I fatti dicono che ilabbia disputato un campionato importante, nonostante tanti imprevisti. Ha avuto tanti infortunati, è sparito Kvara, si è fermato Neres e Conte ha saputo cambiare dando l’opportunità a Raspadori”. Il palo di Raspadori, quattro giorni fa.Ma i lagunari.Jack è stato sfortunato a Venezia con quel palo, forse staremmondo d’altro ma non dimentichiamo che i lagunari a gennaio si sono ripresi senza dare più ripartenze e spazi agli avversari. In più ha trovato un portiere in stato di grazia”. I cambi di Conte in Venezia-“I cambi? Se Raspadori tira cinque centimetri più al centro fa gol e certe domande non ce le poniamo, se comunque Conte tarda a cambiare un motivo ci sarà, fermo restando che dietro un tecnico in panchina c’è sempre uno staff con cui confrontarsi.