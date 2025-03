Ilrestodelcarlino.it - Il “mulo” di 90 anni: consegnava la droga per conto dei trafficanti

Bologna, 20 marzo 2025 - Ha la stessa età di Clint Eastwood in "the Mule”. E per un periodo ha anche fatto lo stesso mestiere. Non quello di regista attore, ma quello di corriere della, perdel sodalizio dedito al traffico di stupefacenti decapitato ieri da un'indagine della Squadra Mobile. L’uomo, un novantenne bolognese, è tra gli indagati dell'inchiesta coordinata dal pm Flavio Lazzarini, che ha portato in carcere cinque persone tra l'Italia e la Spagna. Le chat decriptate Guadagni per 5 milioni di euro Le spedizioni e l’anziano incensurato L’operazione anche in altre province italiane Gli investimenti in Albania Le chat decriptate Gli accertamenti della polizia sono partiti dalle chat decriptate della piattaforma SkyEcc: nella mole di conversazioni, tutte in albanese, i poliziotti della Squadra Mobile sono riusciti a ricostruire l'attività del sodalizio, accertando una ventina di importazioni di cocaina, hashish e marijuana dall'Olanda nel solo periodo del 2020.