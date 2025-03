Romatoday.it - Il morso dello 'Squalo'. Il super pentito ha fatto cadere un altro pezzo grosso dello scacchiere criminale

Leggi su Romatoday.it

Lo "" è il soprannome. Agli atti un curriculum che lo ha visto, all'interno del contestoromano, come un broker per la fornitura di stupefacente. Al secolo è Fabrizio Capogna, uno che a Tor Bella Monaca ha inventato un metodo tutto suo: appuntamenti prefissati in luoghi ben.