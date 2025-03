Lanazione.it - Il mini PC perfetto per il gaming: ACEMAGICIAN S3A ora con super sconto del 17% + coupon del 40%

Leggi su Lanazione.it

Se ami giocare da computer e cerchi unPC potente, compatto e pronto per passare ore spensierate con i tuoi titoli preferiti, o magari anche per lavorare, sappi che l’S3A è la soluzione a tutte le tue necessità. Questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire visto che può essere tuo a soli 399,00€ grazie a unodel 17% e aldel 40% applicabile al checkout. Si tratta di un prezzo eccezionale considerando le caratteristiche di questo piccolo ma potentissimo device. Acquistalo con lodel 17% e con ildel 40%S3A, ilPC dain offerta su Amazon: potenza Ryzen 9 a soli 399,00€ Dotato del processore AMD Ryzen 9 6900HX, questoPC offre prestazioni di alto livello, con una frequenza massima che raggiunge i 4,9 GHz.