Ilfoglio.it - Il messaggio di Liliana Segre: "L'odio per chi è diverso dilaga, neanche le istituzioni ne sono immuni"

inaugura il Change The World Model United Nations (Cwmun), il più grande forum internazionale giovanile, con unper i giovani leader di domani. L'evento si svolge a New York e coinvolge oltre quattro mila studenti da tutto il mondo che si confronteranno sui grandi temi della politica globale, simulando il funzionamento delle Nazioni Unite e interagendo con leader internazionali, diplomatici, imprenditori e campioni dello sport. Ci saranno anche 1.400 studenti italiani, provenienti da diverse regioni, tra cui Lombardia, Sicilia, Lazio, Campania, Veneto ed Emilia-Romagna. Care ragazze e cari ragazzi,molto felice di rivolgermi a voi che siete la migliore garanzia per il futuro. Il tempo è una strana variabile, comincia oggi come l’attimo fuggente. Velocissimo.