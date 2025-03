Panorama.it - Il mercato delle biciclette dà segnali di ripresa: traina l’e-bike con crescita a doppia cifra

Leggi su Panorama.it

Ilin Italia torna a pedalare. Dopo la corsa sfrenata negli anni della pandemia, spinti dagli incentivi e il biennio successivo di calo a, le vendite si stabilizzano.a 1,3 milioni di pezzi nel 2024, produzione ine bilancia commerciale positiva.Il 2024 secondo i dati di Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), ha chiuso con un volume di vendite di 1,3 milioni di unità. Ancora in territorio negativo, calo dello 0,7% rispetto all’anno precedente. ma il dato rappresenta un significativo rallentamento della caduta rispetto ai crolli degli ultimi anni. C’è unasoprattutto della produzione eesportazioni, conincoraggianti in particolare per quanto riguarda lea pedalata assistita, cheno ilitaliano.