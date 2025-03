Metropolitanmagazine.it - Il medieval fashion trend ha conquistato tutti: perché l’escapism è il cuore del 2025

Negli ultimi mesi, la moda sembra essersi voltata indietro di qualche secolo. Dagli abiti in maglia metallica ai corsetti strutturati, fino ai cappelli a punta degni di una regina del Medioevo, le influenzei stanno dominando passerelle, red carpet e social network. Ma come siamo arrivati a questo punto? E cosa significa questa tendenza per il nostro stile personale e per il contesto culturale attuale?Ilè ovunque: tra armature, corsetti e cappelli da principessa, eccoci piace così tantoNon si tratta di unnato dal nulla. Da tempo, designer indipendenti e star fuori dagli schemi hanno iniziato a giocare con elementii, reinterpretandoli in chiave contemporanea. Marchi come Dilara Findikoglu, famosa per i suoi corsetti rinforzati e i dettagli gotici, o Hodakova, che trasforma oggetti di uso quotidiano in vere e proprie armature, hanno contribuito a costruire un’estetica che mescola forza e femminilità.