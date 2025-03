Salernotoday.it - Il McLaren's pub spegne 3 candeline, annunciati nuovi eventi speciali

Leggi su Salernotoday.it

Il MacLaren's Pub, noto pub ispirato alla serie televisiva americana How I Met Your Mother, festeggia il suo terzo anniversario, un importante traguardo che segna il consolidamento di un punto di riferimento per la comunità locale e non solo. Inaugurato a Marzo del 2022, il MacLaren's Pub si è.