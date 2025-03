Ilfattoquotidiano.it - Il Manifesto europeo per proteggere i ghiacciai. E in Europa le montagne si riscaldano al doppio della velocità

Dall’Everest, il tetto del mondo, al Monte Bianco, la cima più alta d’, la crisi climatica corre veloce tra idi tutte le vette. Negli ultimi 23 anni, dal 2000 al 2023, secondo gli ultimi studi scientifici, iglobali, escludendo le calotte continentali di Antartide e Groenlandia, hanno perso il 5,4%loro massa, una riduzione pari a circa 6558 miliardi di tonnellate. Tutto questo mentre nel mondo, oltre due miliardi di persone, dipendono dalla neve e dal ghiaccio delleche alimentano fiumi, laghi e falde acquifere, risorse essenziali per ecosistemi, agricoltura, energia, industria e usi domestici. L’Centrale, con Alpi e Pirenei, è l’area montana più colpita: qui lesi stanno riscaldando a unacirca doppia rispetto al resto del mondo e fenomeni come frane e colate detritiche sono in aumento.