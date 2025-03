Formiche.net - Il Manifesto di Ventotene va solo incorniciato. L’opinione di Arcuri

La rilettura della storia e delle pagine che l’hanno scritta, è sempre un pavimento scivolosissimo; una lastra di ghiaccio su cui, nella migliore delle ipotesi, si rischia di camminare maldestramente dando uno spettacolo imbarazzante, per evitare di scivolare e capitolare.Per farlo ci vuole un’abilità dialettica davvero straordinaria e, soprattutto, la consapevolezza e il coraggio di subire tutti gli attacchi di chi, a quelle pagine di storia, è legato indissolubilmente, consapevolmente e/o strumentalmente.Esistono pagine della storia del nostro Paese, scritte con penne particolarmente indelebili; vergate in momenti chiave della nostra storia, legate a luoghi e momenti simbolo e che non meritano di essere rilette.Pagine la cui rilettura rischiadi diventare blasfemia per qualcuno e, davanti alla blasfemia, possono sorgerepolemiche che fanno male a tutti, sia al lettore che all’uditore.