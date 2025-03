Ilfoglio.it - Il Manifesto di Ventotene: rivoluzione o dittatura? Una lettura critica

Leggi su Ilfoglio.it

La grande manifestazione europeista di sabato scorso si era caratterizzata per l’adesione aldi, usato anche come punto di riferimento unitario in una manifestazione cui partecipavano formazioni con orientamenti diversi. Il tema è tornato di attualità perché ieri la premier Giorgia Meloni ha citato un passo di quel documento e lo hato, suscitando un pandemonio. E’ però lecito chiedersi se gli oratori che hanno difeso entusiasticamente questo testo sia in piazza del popolo sia in Parlamento lo abbiano letto. Si sarebbero accorti che l’impostazione generale del documento, oltre che anticomunista è anche nettamente antidemocratica: “La metodologia politica democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria”, che avrebbe seguito secondo Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, la conclusione del conflitto mondiale.