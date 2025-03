Formiche.net - Il manifesto di Ventotene e il pluralismo, durante la dittatura. La riflessione di Cristiano

Non credo sia il caso di rifare qui la storia personale e politica dei firmatari deldi. Grazie al cielo sono ancora abbastanza noti, come è noto che si trovassero anon come possono aver fatto molti di noi ieri o l’altro ieri, o qualche anno fa, cioè da turisti, ma da confinati, cioè da intellettuali che si opponevano al regime fascista di Benito Mussolini e che per questo crimine erano stati mandati al confino, a. Lì, nel pieno svolgersi della Seconda Guerra Mondiale, nel clangore delle armi che opponeva europei nazisti o fascisti a europei liberi, mentre si combatteva con le armi in mano e le ronde di regime presidiavano tanti quartieri, chiudevano giornali e perpetravano i crimini che tutti conosciamo, loro hanno pensato l’Europa unita. Un pensiero visionario, allora come oggi, visto che l’Europa non c’è perché non crede in se stessa.