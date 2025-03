Lanazione.it - Il maltempo, le imprese e i danni. La conta si annuncia molto lunga: "A rischio l’intero sistema viario"

Ladeidelsarà. Ma un dato è certo: "ogni evento ‘acuto’ scava un solco più profondo nel tessuto già debole dei territori, i cui effetti non è facile prevedere", dice Daniele Matteini, presidente Confindustria Toscana Nord. Poi l’analisi. "A onor del vero dobbiamo osservare che il reticolo fluviale ha tutto sommato retto l’ondata di piena, grazie a interventi più tempestivi e di maggior incisività; riteniamo che questo sia il frutto dell’esperienza maturata in occasione dei fatti del novembre 2023, che hanno determinato una maggior conoscenza del territorio – spiega –. A questa conoscenza noi, comedi rappresentanza delleindustriali, ulteriormente intendiamo contribuire, mettendo a disposizione della Regione e di tutti gli enti interessati lo ‘Studio per la valutazione delidraulico da collasso arginale in alcune zone delle province di Lucca, Pistoia e Prato” che nello scorso novembre abbiamo commissionato a Enio Paris, professore emerito dell’Università di Firenze e membro del Comitato tecnico-scientifico della Regione per l’alluvione 2023, e all’ingegner David Settesoldi.