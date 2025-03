Ilnapolista.it - Il Lione si rivolge al Coni francese contro la squalifica di Fonseca: non può fare il suo lavoro (L’Equipe)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilvuole trovare un accordo per rivedere la pena inflitta a Paulodopo gli eventi della garail Brest In casatiene ancora banco il caso Paulo. L’ex allenatore del Milan ha subito una maxifino al 30 novembre dopo il testa a testa con il direttore di gara durante la gara dello scorso 2 marzo tra i suoi ed il Brest. Il club di John Trextor rese subito chiara la volontà diricorso efa il quadro della situazione circa la loro strategia:“Le immagini avevano sconvolto il calcioe la sanzione fu pesante. Colpevole di aver urlato in faccia all’arbitro dell’intra l’ile il Brest (2-1) lo scorso 2 marzo. All’allenatore della squadra di casa, Paulo, viene inflitto il divieto di accesso allo spogliatoio fino al 15 settembre e una sospensione dalla panchina fino al 30 novembre da parte della Commissione di disciplina della Lega.