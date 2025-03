Iodonna.it - Il latte di mandorla è composto principalmente da mandorle e acqua. Offre numerosi benefici nutrizionali. Scopriamoli

Come bevanda vegetale ildi mandorla può essere perciò una scelta ideale per coloro che seguono una dieta vegana, ma anche per coloro che sono intolleranti al lattosio o cercano semplicemente un’opzione più leggera e comunque salutare. Ma perché scegliere questa bevanda vegetale e come inserirlo nella propria alimentazione?È una bevanda vegetale dissetante e digestivaSvolge una funzione di pulizia intestinale, utile quindi nei casi di colite. Possiede infatti molte fibre che proteggono le pareti dell’intestino. Leggi anche ›di mandorla: perché fa bene e come inserirlo nella dieta Contiene calcio e ferroIl suo consumo è ideale per le donne in stato di gravidanza, grazie al buon contenuto di calcio e ferro e ad altri micronutrienti.