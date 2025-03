Bolognatoday.it - Il jet di Gianluca Vacchi e l'impatto ambientale: quanto inquina davvero?

Leggi su Bolognatoday.it

Negli ultimi giorni si è parlato molto del nuovo jet privato di, che ha come base l’aeroporto di Bologna. Maquesto aereo? Ho voluto approfondire la questione e portare il tema in Consiglio Comunale, analizzando le emissioni di CO? prodotte nei suoi primi.