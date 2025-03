Il grasso facciale è un problema? Ecco come eliminarlo senza andare sotto i ferri

Leggi su Gqitalia.it

La questione dibruciare ilnon è certo una novità, ma la nuova era di Ozempic Face e dell'asportazione delha dato vita a un'ossessione da social media per la scoperta di modi nuovi e accessibili per manipolare l'adipe del viso. «Oggi ci sono così tante opzioni non invasive per rimodellare il viso», afferma Donald B. Yoo, MD, chirurgo plasticocertificato e direttore medico di HALO Beverly Hills. «C'è uno spettro più ampio rispetto a quello tradizionale; perciò dipende dal singolo caso e da quanto si vuole essere aggressivi per raggiungere il proprio obiettivo».Lo spettro è davvero ampio, ma non tutti i percorsi, che si tratti di un abbonamento in palestra o di un'anestesia generale, sono adatti a chiunque., quindi, tutto quello che gli esperti vogliono che si sappia prima di iniziare a modificare il nostro viso.