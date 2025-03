Linkiesta.it - Il governo non ha un mandato, l’opposizione non ha una linea

Leggi su Linkiesta.it

Alla vigilia dell’importante Consiglio europeo di oggi, Giorgia Meloni è stata delegittimata pubblicamente dalla sua stessa maggioranza, quando il capogruppo della Lega Riccardo Molinari, in un’intervista mattutina a Radio 24, ha chiarito che il Parlamento non avrebbe dato alla presidente del Consiglio «ildi approvare il Rearm Eu». Se le parole avessero ancora un peso – e se lo avesse ancora l’Italia, soprattutto – si tratterebbe di un fatto politico enorme.Un fatto che in altri tempi avrebbe innescato una crisi di. Nell’Italia di oggi è appena una notizia, una tra le cento assurdità che si succedono incessantemente, finendo per appiattire ogni cosa. Come è assurdo il fatto che a denunciare l’ambiguità di Meloni sul piano di riarmo europeo sia Elly Schlein, nel momento stesso in cui si dice a favore della difesa comune europea, ma contro il piano di difesa comune che c’è, in dissenso dall’intero Partito del socialismo europeo.