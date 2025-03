Laprimapagina.it - Il Giubileo del 2033: la storia e le tradizioni di un evento millenario

Ilè una tradizione che affonda le radici nell’Antico Testamento, come periodo di liberazione e di ritorno alla giustizia. Nella cultura ebraica, ogni 50 anni si celebrava il, un anno di perdono dei debiti e di restituzione delle terre. Questa tradizione è stata ripresa dalla Chiesa cattolica, che ha visto neluna manifestazione della grazia divina e un’opportunità di rinnovamento spirituale.Dal primodel 1300, indetto da Papa Bonifacio VIII, ogni 25 anni la Chiesa cattolica ha celebrato questostraordinario. Ma ci sono anche stati Giubilei straordinari, come quello del 2000, voluto da Papa Giovanni Paolo II per celebrare il nuovo millennio cristiano. Ildelsarà ancora più significativo, poiché segnerà un traguardo fondamentale per lacristiana: il 2000° anniversario della morte di Gesù Cristo.