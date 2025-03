Il Giappone diventa la prima squadra a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-20 14:33:00 Il web non parla d’altro:Iloggi èto il primo paese aper le finali delladeldopo aver battuto il Bahrain per 2-0 a Saitama.Ladi Hajime Moriyasu ha richiesto tre punti dal loro gioco a casa alla nazione mediorientale per assicurarsi il loro posto alle finali della prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico e debitamente ottenuto, sebbene non fosse la vittoria completa che i loro fan si aspettavano.I padroni di casa hanno dovuto aspettare fino a metà del secondo tempo per rompere la situazione di stallo attraverso Daichi Kamada, il centrocampista che ha terminato una brillante mossa spalancata con una finitura fresca, e non è stato fino a quando Kubo ha aggiunto un secondo con tre minuti dalla fine che le celebrazioni potevano iniziare mentre ilsi è assicurato il loro posto al settimo posto globale per l’ottava tempo successivo.