Lanazione.it - Il futuro ha il passo del gambero. Alta Valle, trasporti e disagi

Gli abitanti del nostro territorio subiscono la fatica di spostarsi agevolmente al di fuori del Comune di San Giustino. Questo perché, pur risiedendo all’incrocio di quattro regioni, non hanno grandi possibilità di movimento: da una parte la soppressione del treno che fino al 2017 collegava la loro realtà cittadina a Perugia, attraversando i comuni umbri adiacenti; dall’altra una superstrada, la E45, famosa per i suoi cantieri infiniti che rallenta la viabilità anche verso la costiera romagnola, in cui, in un tempo non troppo lontano, si arrivava in un’oretta. Ma a preoccupare maggiormente da anni i nostri amministratori è l’odissea infinita della galleria Guinza volta a completare i lavori della fantomatica autostrada E78, meglio conosciuta come “Due Mari”, che dovrebbe tagliare trasversalmente l’Italia centrale collegando Il Tirreno all’Adriatico e permettendoci di arrivare più velocemente nelle mete vacanziere più vicine.