Il futuro di Kolo Muani alla Juventus dipende dalle sorti di Thiago Motta e quindi amen

Ildidi(e)DFrancia sono sicuri, Randalnon giocherà altre partite con il Paris Saint-Germain. L’attaccante è stato gradualmente messo ai margini del progetto da Luis Enrique tanto da dover costringere il calciatore a trasferirsi in prestito per poter giocare. Con cinque gol e due assist il suo impattoè stato di rilievo tanto che i bianconeri starebbero valutando di acquisire a titolo definitivo le prestazioni del calciatore. Stando a quanto riferito da Rmc Sport la variabile delin bianconero del nazionale francese potrebbe essere la permanenza o meno di:“Il suo contatore rosso e blu dovrebbe rimanere fermo a 54 partite. A meno che la situazione non cambi, Randal(26 anni), attualmente in prestito senza diritto di riscatto, non giocherà per il Paris Saint-Germain la prossima stagione”.