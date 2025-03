Linkiesta.it - Il futuro dell’economia sarà nelle cose vecchie prodotte in un modo nuovo

Nel 1913 Henry Ford realizzava la prima catena di montaggio e abbatteva il tempo di produzione di un’automobile da dodici ore a una. Il mondo entrava in una nuova era: quella dell’abbondanza, caratterizzata da milioni di tonnellate di materie prime processate, tagliate, assemblate, ultimate e infine distribuite e vendute come prodotti finiti. Tutte con al cuore quella straordinaria intuizione, che superava la fabbrica degli spilli di Adam Smith. Ora stiamo entrando in un mondo. Che aggiunge, oltre alla catena di montaggio, la catena di smontaggio.Lo smontaggio dei miliardi di prodotti vecchi che, in un pianeta demograficamente esploso e affamato di materie prime come quello attuale, rappresentano le nuove miniere del. Scopo di questo libro è portarvi dentro a questo mondo, nascosto e poco indagato ma ormai molto grande – e, a tendere, gigantesco – della “catena di smontaggio”.