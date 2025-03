Ilgiorno.it - Il funambolo di Diletta Fosso in cerca di equilibrio: esce “Nuvole”, singolo d’esordio della giovanissima cantautrice pavese

Pavia, 20 marzo 2025 – È girato in una classe di una scuola il video di “”, ildi esordio di, la talentuosa14enneche si accompagna sempre con il violoncello. Ilper l’etichetta Matilde Dischi, scritto da, è stato prodotto da Davide Maggioni e Paolo. “” è una canzone che parla di, quell’fragile e instabile che tutti, prima o poi, ci troviamo are. È il punto esatto in cui i sogni incontrano la realtà, dove gli ideali si scontrano con le necessità di ogni giorno. Ilche cammina sospeso tra cielo e terra è l’immagine di chiun posto nel mondo senza voler rinunciare a ciò che ha dentro.non è solo una. È una voce che canta e un violoncello che risponde.