Iodonna.it - Il divo hollywoodiano si è dimenticato una delle regole del matrimonio: mai interrompere la propria moglie quando sta parlando...

Leggi su Iodonna.it

Maivostrasta. Specialmentelo sta facendo davanti a una telecamera. È questa la dura lezione appresa da Alec Baldwin, che ha avuto l’ardire di intervenire con troppa enfasi nel discorso avviato dalla consorte Hilaria all’inaugurazione del Planet Hollywood di New York. La discussione è nata durante un’intervista a Extra Tv, con l’attore che ha interrotto lamentre rispondeva a una domanda sul reality The Baldwins. Hilaria, infastidita, ha reagito in modo deciso, lasciando il marito visibilmente in imbarazzo. Una scenetta diventata virale sui social e che divide i fan, tra chi condanna la reazione dell’istruttrice di yoga e chi non ha apprezzato l’atteggiamento del. Adolescenti e genitori: 10 consigli per vivere meglio in famiglia guarda le foto Alec Baldwin zittito dallaHilariaTutto è accaduto durante un’intervista in cui a Hilaria Baldwin è stato chiesto della possibilità di una seconda stagione del reality show The Baldwins.