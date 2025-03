Lanazione.it - Il David-pensiero: "Ho salvato il club contro ogni logica. Con me c’è Perna"

di Alessandro BenigniPISTOIALa storia recente dello sport pistoiese insegna che in questi casi ci vuole sempre la massima cautela, almeno fino a quando alle manifeste buone intenzioni non faranno seguito fatti concreti. Ma fatta questa doverosa premessa, non si può non sottolineare come con l’avvento di Josephalla presidenza del Pistoia Basket 2000, il vento sembra essere cambiato. E la sua prima uscita pubblica da numero uno biancorosso lo ha confermato, almeno in termini di disponibilità ed empatia. Chiaramente qualche punto oscuro resta, ma in questa fase è d’obbligo provare a guardare al buono. E alle notizie, che non sono mancate. "Veniamo da una disastrosa gestione precedente – ha ammesso, seppur glissando sul perché, da socio del Cda e di East Coast Sport Group, non fosse al corrente della reale situazione in cui versava il–: capisco che la gente sia arrabbiata con Rowan, ma non lo sarà mai come lo sono io.