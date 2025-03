Agi.it - Il cruciverba compie 100 anni

AGI - Cento anni fa, per la prima volta in Italia, veniva pubblicato il, primo indovinello con i quadrati neri a separare le definizioni sulla scacchiera. A conquistare il primato nazionale è la Domenica del Corriere, il supplemento settimanale del Corriere della Sera nato nel 1899, che l'8 febbraio del 1925 pubblica il primo indovinello delle parole incrociate. Dopo aver trionfato in America, dove pare sia nato, e dopo aver conquistato anche l'Inghilterra, ecco che giunge in Italia il cross word puzzle, ossia "l'indovinello delle parole incrociate". E Rimini? Come sempre i riminesi sono sul pezzo. E come sempre a modo loro, con fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. E così che sul Goliardo, periodico dell'Associazione Studentesca Riminese, dedica metà della pagina 5 del numero del 28 febbraio 1925 all'Indovinello di parole incrociate.