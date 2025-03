Ilfoglio.it - Il Consiglio europeo a Bruxelles: sicurezza, competitività e Ucraina al centro del dibattito

Oggi e domani ai capi di stato e di governo sono riuniti per un nuovoche ha all'ordine del giorno laeconomica, lae il conflitto in. La prima giornata sarà dedicata al rafforzamento del mercato interno e delle industrie europee, con un'attenzione particolare alle strategie per accrescere ladell'Unione. Parallelamente, si svolgerà anche il cosiddetto "vertice euro" a cui parteciperanno anche la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, e il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, per analizzare la situazione economica e finanziaria nel contesto delle attuali tensioni geopolitiche. Un tema centrale del summit sarà la guerra ine le misure di supporto per Kyiv, con i leader europei chiamati a definire i prossimi passi in ambito militare e strategico, in linea con le decisioni prese nelstraordinario dello scorso 6 marzo.