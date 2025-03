Ilfattoquotidiano.it - “Il colpevole è Alberto Stasi”: la famiglia Poggi parte offesa nel procedimento contro Andrea Sempio

Per loro ildell’omicidio della figlia resta, condannato a 16 anni di carcere, mentre sul caso di– amico di Marco, fratello della vittima – chiedono che le indagini facciano chiarezza quanto prima. I genitori e il fratello di Chiarasi sono costituiti “in questo nuovo” come “persone offese dal reato, nella convinzione che la precisa conoscenza di tutti i dati probatori emersi nel processo che ha portato alla definitiva condanna” dell’ex fidanzato della figlia “possa risultare decisiva per una tempestiva definizione della posizione di“.A scriverlo sono i legali Gian Luigi Tizzoni che rappresenta i genitori di Chiara, Giuseppe e Rita, e Francesco Compagna, che assiste il fratello Marco: “A seguito della comunicazione indirizzataci – proseguono – dalla Procura di Pavia che ha evidenziato la facoltà dei prossimi congiunti di Chiara di contribuire all’accertamento dei fatti in tutte le forme previste dal codice di rito, abbiamo provveduto a costituirci in questo nuovoquali difensori delle persone offese dal reato”.