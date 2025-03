Ilfattoquotidiano.it - Il collasso ambientale sparisce dai giornali. Ormai le sorti del pianeta (e di chi lo abita) non fanno notizia

Mercoledì l’Organizzazione metereologica mondiale ha diffuso un Rapporto contente dati disastrosi sulla situazionedel. In particolare la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera continua, inesorabilmente, a salire e ha raggiunto il valore più elevato da almeno 800mila anni. Il 2024 è stato inoltre il primo anno in cui è stata superata la soglia degli 1,5 gradi nell’aumento della temperatura media globale. Un limite che rappresenta una sorta di spartiacque tra conseguenze gravi ma, forse, gestibili e scenari ignoti con risvolti apocalittici. Eppure, il giorno dopo, nessuno dei principali quotidiani italiani dedicava una sola riga alla. Né se ne sono occupati teleo talkshow (in compenso, il Corriere della Sera ha dedicato un’intera pagina ad una fondamentale classifica, elaborata da Ilmeteo.